Україна шукає майданчик для зустрічі Зеленського з Путіним: що відомо

Андрій Сибіга

Україна виступає за пряму зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, аби надати дипломатичному процесу нову динаміку. Для організації таких переговорів Київ уже звернувся, зокрема, до Туреччини та ще до кількох партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу.

За словами Сибіги, Україна адресно попросила турецьку сторону посприяти проведенню такої зустрічі. Водночас Київ готовий розглядати й інші майданчики, якщо їх запропонують партнери.

«Ми зараз також виступаємо за зустріч, аби отримати нову динаміку цю дипломатичну — президент Зеленський, Путін. Ми попросили про це турків, ми попросили ще певні столиці. Ми до турків адресно звернулися. Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо», — сказав Сибіга.

Таким чином, у Києві наголошують, що готові до прямих переговорів на нейтральному майданчику, якщо це допоможе просунутися до реального дипломатичного результату.

Напередодні у Раді Безпеки ООН Сполучені Штати закликали Україну та Росію до переговорів для досягнення стійкого миру. Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що Вашингтон і надалі працюватиме над припиненням війни та підтримує шлях переговорів для зупинення кровопролиття.

Водночас президент Володимир Зеленський, коментуючи можливий візит американських представників до Києва, закликав не робити з цього сенсації. За його словами, Україна і без того перебуває з ними в постійному контакті, а сам приїзд американських переговірників потрібен насамперед США, а не Києву.