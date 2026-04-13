Україна скасувала рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини

Андрій Сибіга

Реклама

Міністерство закордонних справ зняло рекомендацію для українських громадян утриматися від поїздок до Угорщини.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга в Facebook.

Він пояснив, що рекомендації були пов’язані з виборчою кампанією в країні. Оскільки вчора вибори завершилися, то загроза провокацій зникла.

Реклама

«У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», — зазначив він.

Сибіга також розраховує, що результати виборів приведуть до нормалізації відносин між країнами.

Нагадаємо, попередження про небезпеку подорожей до Угорщини та використання її для транзиту до інших країн МЗС України оприлюднило 6 березня. Це сталося після того, як в Будапешті затримали інкасаторів «Ощадбанку» та викрали кошти і цінності з інкасаторських авто.

Тоді Сибіга різко розкритикував дії Будапешта, заявивши, що вони мають ознаки державного тероризму та рекету.

Реклама

«Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та „сила“, про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди», — наголосив міністр.