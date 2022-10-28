"Україна складалася як штучна держава": яку дезінформацію поширював ворог 27 жовтня

Центр протидії дезінформації інформує, що протягом 27 жовтня 22 окупанти поширили:

Маніпуляцію

Президент Росії Володимир Путін заявив: «Щодня західний порядок множить хаос і стає дедалі нетерпимішим, навіть до самих західних країн, які намагаються продемонструвати самостійність. Пропозицію тих самих угорських депутатів закріпити християнські цінності сприйняли як диверсію».

Дезінформацію

Заступник голови російського МЗС О. Сиромолотів повідомив про те, що «терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті в Україні, а США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях».

Дезінформацію

«Створюючи Україну, більшовики наділили її російськими територіями — віддали туди Малоросію, Причорномор’я, Донбас. Україна складалася як штучна держава... [тому] єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла б бути лише Росія, яка й створила чинну Україну».

"Брудна бомба": новий фейк РФ

Радника керівника Офісу президента України Михайл Подоляк заявив, що фейки про "брудну бомбу" є спробою РФ замаскувати використання тактичного ядерного снаряда.

Екскомандувач військами США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Росія придумала фейк про "брудну бомбу" України задля здійснення операції під чужим прапором.

Раніше президент РФ Володимир Путін озвучив брехню про "брудну бомбу" України, якою держава нібито планує влаштувати провокацію і звинуватити Москву.

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