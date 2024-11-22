Україна скликає екстрене засідання з НАТО через атаку новою російською ракетою – AFP

На засіданні обговорюватимуть наслідки застосування нової російської ракети по Дніпру.

Україна скликає екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування Росією нової балістичної ракети під час атаки на Дніпро.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, засідання Ради Україна – НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

За словами джерел, засідання скликала Україна після російського удару новою балістичною ракетою по Дніпру.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив 21, що удар по Дніпру був завданий начебто ракетою середньої дальності нового покоління "Орешник". Однак український високопосадовець сказав виданню Financial Times, що це була міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж". Про ознаки застосування МБР заявляв напередодні і президент України Володимир Зеленський.

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