Україна скликає “Енергетичний Рамштайн”: Сибіга повідомив подробиці

Україна мобілізує світ на тлі критичної ситуації в енергосистемі / © Facebook Андрія Сибіги

Український уряд працює в режимі надзвичайної ситуації, щоб залучити максимальну підтримку партнерів для подолання наслідків російського терору. Дипломати та енергетики об’єднали зусилля для організації масштабної міжнародної координації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Енергетичний Рамштайн»

На виконання доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, МЗС спільно з Міністерством енергетики, яке вчора очолив Денис Шмигаль, скликають спеціальний формат зустрічі союзників — «Енергетичний Рамштайн».

Головна ціль: отримати додаткові внески до Фонду підтримки енергетики та конкретне обладнання для відновлення генерації.

«Працюємо зі всіма нашими партнерами… Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки», — зазначив Сибіга.

Хто вже допоміг

Результати дипломатичної роботи є вже сьогодні:

Норвегія: Надала великий пакет допомоги на 200 мільйонів доларів . Кошти підуть на закупівлю газу та необхідного обладнання.

Італія: Вже почала доставку промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 KW). Загальна вартість партії — 1,85 млн євро. Це устаткування врятує теплопостачання у найбільш постраждалих громадах.

ППО — найкращий захист енергетики

Андрій Сибіга також анонсував гарні новини щодо захисту неба. Вже завтра, 16 січня, очікуються оголошення про додаткові пакети підтримки спроможностей ППО.

«Адже найкраща допомога енергосистемі України — це кожна російська ракета та дрон, які не долетіли до цілі», — підкреслив міністр.

Глава МЗС запевнив, що Росія не лише провалиться з планами зламати українців холодом, а й понесе відповідальність за цей геноцид у міжнародних судах.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, внаслідок удару російської терористичної армії по енергетичному об’єкті в Харкові сотні тисяч людей залишилися без світла і тепла. Зеленський наголосив на потребах для захисту та зміцнення ППО.