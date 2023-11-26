Україна сподівається на ППО від партнерів для захисту "зернового коридору" - Зеленський

Україна очікує на додаткові системи протиповітряної оборони для захисту «зернового коридору» в Чорному морі та Одеського регіону.

Є відповідні домовленості з державами-партнерами вже є та виконуються.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами другого міжнародного саміту Grain from Ukraine у Києві, - пише сайт глави держави.

«Залишається дуже конкретна кількість систем і з дуже конкретною назвою. Запит цей є. Позитивна відповідь вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО дефіцит, однак… Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що попри всі виклики «зерновий коридор» і далі функціонує, і Росія сьогодні не має потужного впливу на його роботу.

«У нас є зрозумілий коридор і взаємодія щодо його використання з Болгарією, Румунією та Туреччиною. У нас є домовленості з Великою Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Повинні бути відповідні результати. У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводу українцями, конвою. Нам уже передають відповідні морські катери», – зазначив президент.

Крім того, глава держави зауважив, що збільшуються обсяги перевезення української продукції залізницею через Молдову та Румунію.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що з часом нові системи ППО поступово замінять радянську техніку. Йдеться про американський ЗРК Patriot, розроблений європейським консорціумом Eurosam ЗРК далекої дії SAMP/T, німецький комплекс IRIS-T та норвезький ЗРК середньої дальності NASAMS.

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