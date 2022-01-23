Україна сподівається, що Німеччина надасть хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військових - Мельник

Україна сподівається, що Німеччина надасть хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військових - Мельник

Постачання бронежилетів і шоломів було б символічним жестом, але насправді Україні потребує від Німеччини оборонного озброєння.

Україна очікує, що ФРН надасть принаймні 100 тисяч бронежилетів і шоломів для підрозділів територіальної оборони та ЗСУ.

Про це посол України у ФРН Андрій Мельник написав у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

"Київ очікує від Берліна ну хоча б 100 тис. бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони - для тих добровольців, які пліч-о-пліч із ЗСУ готові захищати Україну від російської навали", - йдеться у повідомленні дипломата.

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Цю українську ідею, за словами Мельника, підхопили німецькі ЗМІ.

На думку Мельника, постачання бронежилетів і шоломів було б своєрідним символічним жестом, але насправді Україні потребує від Німеччини оборонного озброєння.

"Україна потребує з Берліна не лише захисне спорядження (це був би символічний жест), а потужне оборонне озброєння, щоб забезпечити ефективний захист від повномасштабного нападу Росії як єдиний серйозний спосіб відлякування Путіна”, - резюмував Андрій Мельник.

Нагадаємо, що раніше командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.

МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться".

А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.

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