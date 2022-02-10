Галущенко заявив, що США та ЄС підтримують плани України щодо синхронізації її енергосистеми з європейською / УНІАН

В Уряді оголосили дату, коли енергетика кілька діб працюватиме без Росії і Білорусі

В Уряді оголосили дату, коли енергетика кілька діб працюватиме без Росії і Білорусі

Робота енергосистеми в ізольованому режимі відбудеться від 24 до 26 лютого.

Енергосистема Україна готова тестувати роботу в ізольованому від енергосистем Росії та Білорусі режимі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу в четвер, 10 лютого.

"Енергосистема готова для проходження ізольованого режиму", ­– сказав міністр.

Він додав, що робота української енергосистеми в тестовому режимі запланована в період від 24 до 26 лютого.

Нагадаємо, 7 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив припинити постачання палива та електроенергії до України у разі ескалації Москви проти Києва.

Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір ЄС та США зміцнити енергетичну безпеку України.

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