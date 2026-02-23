Україна, США та РФ готуються до важливої зустрічі: Зеленський назвав ключове питання

Переговори / © ТСН.ua

Україна, США та Росія готуються до нових переговорів у тристоронньому форматі. Під час зустрічі планується обговорення управління окупованою Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє «Українська правда».

Як повідомляє джерело УП, зустріч підтвердив український лідер.

«На наступній зустрічі груп, яку підтвердив президент Зеленський, до переговорів можуть долучити ще й спеціалістів з енергетики», — йдетсья у повідомленні.

Дипломатичні кола зазначають, що розмова, ймовірно, торкнеться делікатного питання: хто і яким чином відповідатиме за управління станцією. Після розгляду цих тем потреба у зустрічі на рівні лідерів стане особливо відчутною.

Раніше голова МЗС Андрій Сибіга зазначав, що український лідер Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Для вирішення питань територій та ЗАЕС президент готовий зустрітися з Путіним і обговорювати їх безпосередньо», — підкреслив міністр.

Як стало відомо, росіяни просувають ідею поділу Запорізької АЕС між РФ та Україною.

Нагадаємо, Україна та Росія готують наступну зустріч за результатами переговорів у Женеві. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зазначив, що дата чи місце наразі не розкриваються. Детальна інформація про майбутній раунд має бути оприлюднена згодом.