Україна, США та РФ зустрічаються в Абу-Дабі: Умєров розкрив формат переговорів

Умєров розповів подробиці про переговори / © Getty Images

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Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. 10-11 листопада має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та Росії.

Про це повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн. Зокрема, формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представнмки НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами проведуть окремі координаційні зустрічі.

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«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», — написав він.

Умєров подякував ОАЕ за майданчик для переговорів та незмінну підтримку, а також Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за активність та підготовку до зустрічей. Він підкреслив, що їхня мета — довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни.

Переговори в Абу-Дабі — головне:

В Абу-Дабі 10–11 листопада відбудеться зустріч за участі делегацій України, США та Росії. Володимир Зеленський назвав ключові теми мирних переговорів. Зокрема, це припинення вогню, суверенітет і територіальна цілісність України.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов увійде до делегації України. Очолювати переговорну групу буде тепер голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що делегацію РФ очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який був головним переговорником на зустрічі у Женеві у лютому 2026 року.

Крім того, на цих переговорах будуть представники Європи. Зокрема, Франція заявила про свою участь. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція висловить свою думку щодо Європи, оскільки «вона найбільше постраждає». За його словами, не можна ігнорувати очікування та вимоги європейців.

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