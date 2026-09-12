Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів: Буданов розкрив терміни

Тристоронні переговори України, США та Росії / © ТСН

Реклама

Наступний раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії планують провести у жовтні 2026 року.

Про це на полях конференції YES Annual Meeting 2026 заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, якого цитує «РБК-Україна».

Реклама

«Готуємося. На жовтень», — сказав Буданов, відповідаючи на запитання щодо термінів наступної зустрічі.

Реклама

Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться саме про тристоронній формат переговорів — Україна, США та Росія.

Водночас він не уточнив, де саме може відбутися зустріч, зокрема не підтвердив інформацію про можливе проведення переговорів на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Буданов заявив, що переговорний процес щодо завершення війни вдалося «оживити». За його словами, кардинально нових пропозицій від американської сторони наразі немає, однак переговорники продовжують шукати нові підходи до вирішення проблем, які залишаються неврегульованими.

Керівник Офісу президента також прокоментував можливість замороження бойових дій по нинішній лінії фронту до настання зими. За його словами, це питання залишається частиною ширшого процесу пошуку шляхів до завершення війни.

Реклама

Новини партнерів