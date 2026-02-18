Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Реклама

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров повідомив про завершення окремої зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів — Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами посадовця, сторони обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів та синхронізували підходи щодо подальших дій. Ключовим питанням стала координація позицій між Україною, США та європейськими країнами.

Реклама

Умєров наголосив на важливості збереження спільного бачення та узгодженості кроків між партнерами. Також, за його словами, є розуміння спільної відповідальності за кінцевий результат.

«Працюємо далі», — підсумував чиновник, коментуючи результати зустрічі.

Раніше у Reuters написали, що територіальні вимоги Кремля заблокували переговори в Женеві.

Про що говорили Україна, США та РФ у перший день перемовин у Женеві, йдеться у цій статті.