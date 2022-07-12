Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил НАТО

У ролі асоційованого члена МІР Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

Про це в Міноборони України повідомили 12 липня.

"Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

У Міноборони повідомили, що за підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта". Цю систему від 2016 року розробляють українські військові ІТ-фахівці. На прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

"Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", – заявив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Окрім того, прапор України буде включений до шаблону оформлення всіх документів МІР.

У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff повідомили, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами, зокрема в межах проєкту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, про що говоритимуть учасники чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", і що може отримати Україна за її підсумками.

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