Політика
78
1 хв

Україна стала сильнішою, але ППО не завжди справляється з балістичними ракетами — Зеленський

Президент наголосив, що постійні удари по енергетиці вимагають посилення тиску на Путіна.

Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що «Україна стала сильною, але наші системи ППО не завжди справляються з балістичними ракетами».

За його словами, через масовані атаки по енергетичній інфраструктурі «наша енергетика не витримує — потрібно давити на Путіна, щоб проводити операції проти воєнних об’єктів».

Глава держави також підкреслив: «Війна — це час, який не грає на руку людям».

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».

