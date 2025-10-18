- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна стала сильнішою, але ППО не завжди справляється з балістичними ракетами — Зеленський
Президент наголосив, що постійні удари по енергетиці вимагають посилення тиску на Путіна.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що «Україна стала сильною, але наші системи ППО не завжди справляються з балістичними ракетами».
За його словами, через масовані атаки по енергетичній інфраструктурі «наша енергетика не витримує — потрібно давити на Путіна, щоб проводити операції проти воєнних об’єктів».
Глава держави також підкреслив: «Війна — це час, який не грає на руку людям».
Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.
Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».