"Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол звернувся до Шольца щодо поставок Україні Marder

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на інформацію про готовність німецького концерну Rheinmetall відправити модернізовані бойові машини піхоти Marder Україні, якщо на те буде відмах уряду канцлера Олафа Шольца.

Дипломат звернувся до Шольца з питанням: чому він продовжує вагатися щодо надання Україні важкого озброєння.

"Шановний уряд…, чому ви відмовляєте українській армії у цих БМП Marder, доступних вже зараз у (концерні) Rheinmetall, тоді як Україна на Донбасі стікає кров’ю на важих очах?

109 днів російської винищувальної війни. ЧОМУ?", - написав Мельник у Twitter.

У дописі міститься посилання на статтю у виданні Bild, у якій стверджується, що німецький концерн готовий відправити Україні БМП Marder, які були зняті з озброєння Бундесверу, але відремонтовані та оновлені.

Цей концерн не вперше виходить із пропозицією до уряду ФРН передати цю техніку на фронт для ЗСУ, втім, багато тижнів влада не погоджується з цим, вигадуючи натомість різні інші схеми.

Нагадаємо, що Німеччина відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.