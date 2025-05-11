«Україна стоїть тільки завдяки сину чи дочці чиєїсь матері» – Буданов привітав українців з Днем Матері

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Він звернувся до всіх співвітчизників на своїй сторінці у Facebook.

«З-поміж усіх знань у нашій пам’яті найнадійніше місце займає комбінація кількох цифр – номер телефону рідної. Перший дзвінок після непростого бою або після важкого полону – завжди до мами. Немає кращих митей за ті, коли життя, добро, любов і віра перемагає смерть і темряву», – написав він.

Очільник ГУР висловив честь, повагу і вдячність всім матерям, які народили і виховали покоління сміливих – здатних до злісної непокори рабству; непримиренних до несправедливості.

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«Підтримуймо сьогодні і завжди матерів, які втратили своїх дітей на війні – Україна стоїть тільки завдяки сину чи дочці чиєїсь матері, в якої російські окупанти забрали найдорожче. Підтримуймо молодих мам, які виховують нове покоління громадян України, доки батьки здобувають її свободу у боротьбі. За наших усіх матерів, за нерозривний цикл вільного буття України – продовжуємо боротьбу», – зазначив Кирило Буданов.