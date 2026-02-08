Україна синхронізує санкції з ЄС після масованого обстрілу

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

У ніч проти 8 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши понад 400 ударних дронів та майже 40 ракет різних типів. У відповідь на це Україна запроваджує нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російської ракетної та дронової зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», — заявив він.

Реклама

За словами президента, окремим указом також введено санкції проти російського фінансового сектору. До санкційного списку увійшли компанії, через які здійснюються розрахунки за постачання компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників.

Крім того, обмеження запроваджено щодо структур, які забезпечують функціонування російського крипторинку та майнінгу.

«Другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг», — наголосив президент.

Він додав, що частина ухвалених рішень буде включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який наразі перебуває на фінальній стадії погодження.

Реклама

Зеленський підкреслив, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику з міжнародними партнерами та посилювати тиск на державу-агресора.

«Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 лютого, Європейська комісія офіційно представила проєкт ювілейного, 20-го пакету санкцій проти Росії.