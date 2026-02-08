- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Час на прочитання
- 2 хв
Україна синхронізує санкції з ЄС після масованого обстрілу
Зеленський підписав укази про нові санкції після масованої атаки РФ.
У ніч проти 8 лютого Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, застосувавши понад 400 ударних дронів та майже 40 ракет різних типів. У відповідь на це Україна запроваджує нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російської ракетної та дронової зброї.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
«Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», — заявив він.
За словами президента, окремим указом також введено санкції проти російського фінансового сектору. До санкційного списку увійшли компанії, через які здійснюються розрахунки за постачання компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників.
Крім того, обмеження запроваджено щодо структур, які забезпечують функціонування російського крипторинку та майнінгу.
«Другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг», — наголосив президент.
Він додав, що частина ухвалених рішень буде включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який наразі перебуває на фінальній стадії погодження.
Зеленський підкреслив, що Україна продовжує узгоджувати санкційну політику з міжнародними партнерами та посилювати тиск на державу-агресора.
«Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною», — зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 лютого, Європейська комісія офіційно представила проєкт ювілейного, 20-го пакету санкцій проти Росії.