Україна та Азербайджан підписали шість важливих двосторонніх документів: про що вони

Зокрема, вони стосуються торгівлі, землі, енергетики.
Під час офіційного візиту президента Азербайжданської Республіки Ільхама Алієва до України дві сторони підписали шість двосторонніх документів щодо подальшої співпраці.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
1. Спільна декларація президентів України та Азербайджану
Зазначається, що президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в якій прописана позиція двох країн щодо багатьох питань та викликів.
2. Угода про співпрацю у сфері безпеки харчових продуктів
Між Кабінетом Міністрів України та урядом Азербайджанської республіки підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки харчових продуктів. Відповідну угоду підписали голови спільної комісії двох країн з питань економічного співробітництва, віцепрем'єр–міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.
3. Меморандум про розвиток торгівлі між двома країнами
Віцепрем'єр–міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїлом Джаббаров підписали меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі.
4. Меморандум щодо співпраці в аграрній сфері
Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та міністр економіки Азербайджанської Республіки Микаїл Джаббаров підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами щодо співпраці в аграрній сфері.
5. Меморандум у сфері енергетики
Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері енергетики підписано між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі голови правління компанії Юрія Вітренка та Державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) в особі міністра економіки Азербайджанської Республіки Микаїла Джаббарова.
6. Меморандум про взаєморозуміння у сфері земельних відносин
Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру підписано між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру та міністерством економіки Азербайждану.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, до України з робочим візитом прибув президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв.