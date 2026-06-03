Україна та Італія підписали документ про повернення людей: кого це зачепить

Українці за кордоном / © ТСН

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Україна та Іспанія підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію. Документ визначає механізми ідентифікації та безпечного повернення людей, які порушили правила перебування.

Про це повідомило МВС України.

1 червня Україну з офіційним візитом відвідала делегація Іспаніі на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом.

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Під час офіційної зустрічі сторони підписали імплементаційний протокол між Кабінетом міністрів України та урядом Іспанії до угоди між Києвом та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Впровадження цього документа сприятиме зміцненню добросусідських відносин між державами, а також забезпечить ефективні й оперативні механізми ідентифікації та безпечного, впорядкованого повернення осіб, які порушують правила в’їзду, виїзду чи перебування на території обох країн.

Повернення українців з ЄС — останні новини

Нагадаємо, країни ЄС дедалі частіше повертають українців додому за процедурою реадмісії через порушення міграційного законодавства. Як повідомила очільник Державної міграційної служби Наталія Науменко, це стосується тих, хто незаконно перетнув кордон (зокрема поза пунктами пропуску), вчасно не подовжив документи чи тимчасовий захист, або вчинив правопорушення на території ЄС. Найбільше таких запитів надходить від Польщі, Німеччини та Чехії.

Загального рішення про масове повернення немає, проте кількість застосувань механізму реадмісії поступово зростає — європейські країни прагнуть посилити контроль і стимулювати українців до легального перебування та самозабезпечення.

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Зауважимо, що 4 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорять майбутнє тимчасового захисту для українців. Попередньо держави-члени вже дійшли порозуміння щодо необхідності подовження захисту після березня 2027 року, проте умови та параметри статусу ще дискутуються. Зараз розглядаються різні варіанти, зокрема звуження захисту за географічним принципом та обмеження для чоловіків призовного віку, які прибудуть до ЄС у майбутньому.

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