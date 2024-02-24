Україна та Канада підписали угоду про "гарантії безпеки": важливі подробиці

Україна підписала ще одну безпекову угоду з Канадою.

У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна та Канада підписали угоду про "гарантії безпеки".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - повідомив глава держави.

Зеленський додав, що ця безпекова угода зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів.

"Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості", - додав Зеленський.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також підписали безпекову угоду між двома країнами.

Аналогічний договір президент Зеленський підписав напередодні і з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

Крім того, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України в Єлисейському палаці. Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та український підписали угоду про гарантії безпеки в Берліні. А першу таку угоду було підписано між Україною та Британією в Києві.

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