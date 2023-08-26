Україна та Канада розпочали переговори про безпекових гарантій - Єрмак

Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі зауважив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За дорученням президента України Володимира Зеленського, Єрмак здійснює Координацію перемовин.

Перший раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.

«Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами», - йдеться у повідомленні.

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Двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО.

«Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі – єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки», - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, що раніше напередодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили ситуації на полі бою та в південних районах, які постраждали від російського злочину екоциду на Каховській гідроелектростанції.

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