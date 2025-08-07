Україна та НАТО чекають на звіт Віткоффа після його поїздки до Путіна: що відомо

Спецпредставник президента США Стів Віткофф / © Getty Images

Посланець Білого дому Стів Віткофф планує провести відеоконференцію з високопосадовцями України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб обговорити результати своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Основною темою розмови має стати можлива зустріч президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором.

Про це повідомляє Axios.

Конфуз у Києві та європейських столицях

Раніше Трамп демонстрував жорстку позицію щодо Росії, але після зустрічі з Віткоффом його риторика змінилась. Трамп почав говорити про «прогрес» та можливість зустрічі з Путіним. У середу він провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, розповівши їм про можливу зустріч з Путіним та подальший тристоронній саміт за участю Зеленського.

Ця розмова викликала занепокоєння у Києві та європейських столицях. Офіційні особи були не впевнені, чи змінюється політика США щодо Росії та чи будуть оголошені заплановані Трампом санкції. Українські посадовці висловили побоювання, що пропозиція Путіна щодо зустрічі з Трампом є спробою укласти угоду про припинення війни без участі України та європейських держав.

Зміна позиції Трампа та санкції

У четвер, 7 серпня, Путін підтвердив, що є взаємна зацікавленість у проведенні зустрічі президентів США та РФ, проте Кремль висловив сумніви щодо пропозиції США про тристоронній саміт із Зеленським.

Тим часом у середу Трамп оголосив про подвоєння мит на індійські товари до 50% з 27 серпня через закупівлі країною російської нафти. Білий дім також повідомив, що подальші санкції проти Росії будуть оголошені в п’ятницю.

Однак поки що невідомо, чи торкнуться ці заходи Китаю — іншого великого споживача російської нафти — і чи не буде скасовано підвищення мит для Індії у разі досягнення домовленостей з Росією.

Нагадаємо, Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за однієї умови. За інформацією ЗМІ, американський президент вимагає від кремлівського диктатора згоди на прямі переговори із Зеленським.