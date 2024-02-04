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Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки – ЗМІ

Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки – ЗМІ

Прапор Німеччини / Фото: pixabay.com

Угоду про гарантії безпек можуть укласти вже у лютому.

Україна та Німеччина вже у лютому можуть підписати договір про гарантії безпеки. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.   

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слова віцепремʼєр-міністерки питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. 

"Запланована угода має стати частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО", - пише ЗМІ.

Відповідно, серед бажаних партнерів України, окрім Німеччини та США, є інші країни G7 та НАТО. 

Першу таку угоду уклали з Лондоном у січні. Велика Британія зобов’язується підтримувати Україну протягом десяти років, зазначає видання.

Мюнхенська безпекова конференція проходитиме від 16 до 18 лютого 2024 року.

Нагадаємо, за даним ОП, вже 31 держава приєдналась до декларації G7 про підтримку України.

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