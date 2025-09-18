Україна та Польща створять спільну групу з БпЛА: Шмигаль назвав її завдання

Владислав Косіняк-Камиш та Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував, що держава та Польща домовилися створити спільну роботу групу з безпілотних авіаційних систем.

Про це міністр оголосив на брифінгу з польським колегою Владиславом Косіняк-Камишем та повідомив у Мережі.

За словами Шмигаля, до групи з безпілотних систем увійдуть представники українських та польських збройних сил.

«Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури», — розповів український міністр.

Він додав, що центральним елементом оперативної групи будуть програми спільного навчання, які посилять спроможність протистояти ворогу.

Шмигаль також зазначив, що Україна і Польща переводять безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання. Також вона:

сприятиме обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері дронів;

розроблятиме і тестуватиме методи застосування та протидії безпілотникам, інтегруватиме інноваційні технології;

зміцнюватиме взаємосумісність між ЗСУ та Збройними силами Польщі, забезпечуватиме сумісність зі стандартами НАТО.

Крім того, Шмигаль з Косіняк-Камишем підписали спільну декларацію про посилення безпекового та оборонного співробітництва. Сторони домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

А ще міністри підписали лист-звернення до колег із країн НАТО. Вони закликали союзників скеровувати експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), брати активну участь у його проєктах.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі масованої російської атаки Польща не зможе захистити своїх людей, оскільки її ППО не готова до таких викликів. Тож Зеленський запропонував польському прем’єру Дональду Туску, щоб українські військові тренували колег з ППО. Президент наголосив, що така допомога потрібна не лише Польщі.

17 вересня речник МЗС України Георгій Тихий анонсував, що до країни прибуде делегація польських військових, щоб обговорити посилення безпеки повітряного простору. Тихий зазначав, що цей візит є важливим кроком у співпраці та передбачає обговорення спільної роботи з іншими країнами-партнерами.