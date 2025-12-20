- Дата публікації
Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці
Україна та Португалія офіційно закріпили намір спільно виробляти морські безпілотники під час першого візиту до Києва прем’єр-міністра Луїша Монтенегру.
Київ продовжує посилювати оборонну співпрацю з партнерами. Цього разу йдеться про один із найбільш перспективних напрямків сучасної війни — морські дрони.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником португальського уряду.
Спільне виробництво дронів
Президент наголосив на стратегічній важливості цієї домовленості.
«Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів… Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони — це реальний інструмент захисту», — зазначив Зеленський.
Зброя та фінанси
Окрім технологічного партнерства, Португалія надає й суттєву фінансову підтримку. Зеленський подякував Лісабону за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американську зброю.
Також Португалія підтримала масштабне загальноєвропейське рішення щодо фінансових гарантій безпеки.
«Це 90 мільярдів євро для України на найближчі роки — дуже відчутно», — підкреслив президент.
Відбудова шкіл
Візит Луїша Монтенегру мав і гуманітарну складову. Португалія активно долучається до відновлення освітньої інфраструктури, що постраждала від війни. Зокрема, йдеться про допомогу українським школам у Чернігові та Черкасах.
Президент також подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні.
Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні, 20 грудня, доповість президентові про діалог зі США. Крім цього, Зеленський заявив, що США планують окремі зустрічі з Росією та запропонували формат переговорів за участі України, США, Росії й, імовірно, Європи.