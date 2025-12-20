ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці

Україна та Португалія офіційно закріпили намір спільно виробляти морські безпілотники під час першого візиту до Києва прем’єр-міністра Луїша Монтенегру.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру / © скриншот з відео

Київ продовжує посилювати оборонну співпрацю з партнерами. Цього разу йдеться про один із найбільш перспективних напрямків сучасної війни — морські дрони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником португальського уряду.

Спільне виробництво дронів

Президент наголосив на стратегічній важливості цієї домовленості.

«Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів… Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони — це реальний інструмент захисту», — зазначив Зеленський.

Зброя та фінанси

Окрім технологічного партнерства, Португалія надає й суттєву фінансову підтримку. Зеленський подякував Лісабону за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американську зброю.

Також Португалія підтримала масштабне загальноєвропейське рішення щодо фінансових гарантій безпеки.

«Це 90 мільярдів євро для України на найближчі роки — дуже відчутно», — підкреслив президент.

Відбудова шкіл

Візит Луїша Монтенегру мав і гуманітарну складову. Португалія активно долучається до відновлення освітньої інфраструктури, що постраждала від війни. Зокрема, йдеться про допомогу українським школам у Чернігові та Черкасах.

Президент також подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні, 20 грудня, доповість президентові про діалог зі США. Крім цього, Зеленський заявив, що США планують окремі зустрічі з Росією та запропонували формат переговорів за участі України, США, Росії й, імовірно, Європи.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie