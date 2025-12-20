Україна та Португалія підписали важливу угоду: Зеленський повідомив подробиці

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру / © скриншот з відео

Реклама

Київ продовжує посилювати оборонну співпрацю з партнерами. Цього разу йдеться про один із найбільш перспективних напрямків сучасної війни — морські дрони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником португальського уряду.

Спільне виробництво дронів

Президент наголосив на стратегічній важливості цієї домовленості.

Реклама

«Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів… Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони — це реальний інструмент захисту», — зазначив Зеленський.

Зброя та фінанси

Окрім технологічного партнерства, Португалія надає й суттєву фінансову підтримку. Зеленський подякував Лісабону за внесок у програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американську зброю.

Також Португалія підтримала масштабне загальноєвропейське рішення щодо фінансових гарантій безпеки.

«Це 90 мільярдів євро для України на найближчі роки — дуже відчутно», — підкреслив президент.

Реклама

Відбудова шкіл

Візит Луїша Монтенегру мав і гуманітарну складову. Португалія активно долучається до відновлення освітньої інфраструктури, що постраждала від війни. Зокрема, йдеться про допомогу українським школам у Чернігові та Черкасах.

Президент також подякував Португалії за повагу та підтримку української громади, яка знайшла прихисток у цій країні.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні, 20 грудня, доповість президентові про діалог зі США. Крім цього, Зеленський заявив, що США планують окремі зустрічі з Росією та запропонували формат переговорів за участі України, США, Росії й, імовірно, Європи.