Україна та РФ демонструють гнучкість щодо територій: у ЗМІ розкрили деталі переговорів (оновлено)

Переговори України та РФ / © ТСН

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Перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для закінчення війни.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами представника американської влади, головною темою обговорень на переговорах, які розпочинаються у вівторок, 10 листопада, стануть гарантії безпеки для України. Зокрема, йдеться про можливість захисту Києва за принципами, аналогічними до статті 5 Договору НАТО.

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Посадовець зазначив, що в публічній площині обидві сторони залишаються непохитними: Україна наполягає на поверненні до початкових кордонів, водночас президент РФ Володимир Путін вимагає повного контролю над Донбасом.

Проте неформально і Київ, і Москва демонструють потенціал для компромісу. Втім, будь-яку територіальну угоду, ймовірно, укладатимуть уже наприкінці переговорного процесу — після узгодження повоєнної архітектури безпеки.

Переговори від США очолять спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Американський посадовець зазначив, що після зустрічей усередині тижня вони можуть поїхати до Росії для переговорів із Путіним.

У Вашингтоні висловлюють обережний оптимізм щодо успіху переговорів. Американський представник нагадав, що Дональд Трамп постійно наголошує на величезних втратах обох сторін від початку повномасштабної війни 2022 року.

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«Це перший раз, коли я відчуваю, що ми бачимо справжнє бажання з російської сторони завершити», — наголосив він.

Оновлено: американські посадовці провели закритий брифінг для журналістів перед переговорами щодо України в Абу-Дабі, про що повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу.

За його словами, у Вашингтоні прагнуть вийти за межі тристороннього формату та залучити до обговорень післявоєнної безпеки Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію, НАТО та ЄС.

Зазначається, що головною темою зустрічей стануть гарантії безпеки. США закликали РФ погодитися, щоб Україна отримала захист, схожий на статті 4 і 5 НАТО.

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«Питання територій залишається невирішеним. Росія продовжує вимагати всю Донецьку область, водночас Україна виступає за збереження нинішньої лінії зіткнення», — каже Рауфоглу.

Остаточні зобов’язання Сполучених Штатів залежать від Дональда Трампа, однак основний фінансовий тягар, за словами одного з чиновників, має взяти на себе Європа.

Переговори України та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, впродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ. Сторони планують обговорити безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.

Попередні тристоронні переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі відбувалися упродовж 4–5 лютого 2026 року. Тоді головним результатом перемовин став обмін 314 полоненими.

Також 4 листопада у Брюсселі відбувалися переговори представників України, США, європейських країн і НАТО. Головними темами зустрічі стали гарантії безпеки для України та пакети допомоги для відновлення країни.

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