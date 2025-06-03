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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна та РФ погодили новий раунд переговорів: в МЗС Туреччини повідомили про дату

Туреччина готова прийняти представників України та Росії для подальших переговорів.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україна та РФ погодили новий раунд переговорів: в МЗС Туреччини повідомили про дату

Хакан Фідан — міністр закордонних справ / © Associated Press

Україна та Росія погодили новий раунд переговорів, а Туреччина готова прийняти сторони. На оголошення дати перемовин поки очікують.

Про це очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив 3 червня, передає Anadolu Ajansı.

Він сказав, що Анкара чекає на зустріч сторін.

Міністр закордонних справ Хакан Фідан перелічив також поточні питання переговорів.

«Війна між Росією та Україною — це не лише про дві країни, а й інші держави, що стоять за ними. Ситуація перетворюється на більш глобальну війну. Ми очікуємо, що буде наступний раунд», — сказав Фідан.

Під час переговорів у Стамбулі було досягнуто прогресу щодо реалізації рішень, ухвалених на попередній зустрічі, а також щодо продовження цього процесу відтепер, зазначив він.

Фідан також назвав зустріч представників України та РФ «найкращою з можливих, із урахуванням психології війни».

«Якщо буде ще низка зустрічей, то переговори лідерів стануть неминучими», — додав він.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо після переговорів у Стамбулі.

тим часом західні військові та політичні експерти оцінили перспективи переговорів України та РФ та зазначили, що на переговорах у Стамбулі 2 червня не відбулося жодних зрушень у критично важливих темах.

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