Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення ударів по енергетиці - Financial Times

Київ та Москва ведуть переговори щодо взаємного припинення завдавання ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

Про це пише видання Financial Time.

Джерела журналістів, які знайомі з цим питанням, повідомили, що Україна прагнула відновити переговори за посередництва Катару, оскільки у серпні сторони були близькі до угоди, але все зірвалося через вторгнення ЗСУ до Курської області.

"Існують дуже ранні розмови про потенційний перезапуск чогось. Зараз йдуть розмови про енергетичні об'єкти", — сказав дипломат, ознайомлений з переговорами.

Ця угода могла б стати найзначнішою деескалацією з початку повномасштабного російського вторгнення. Видання пише, що президент Володимир Зеленський заявляв, що угода про припинення ударів по обʼєктах енергетики може свідчити про те, що у Москві готові брати участь у реальних переговорах щодо повноцінного припинення війни.

Високопоставлений український чиновник повідомив виданню, що сторони вже скоротили удари по енергетиці за останні тижні, тому що про це домовилися раніше розвідувальні служби країн.

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Видання нагадує, що Росія вже знищила половину всіх енергетичних потужностей України, тому з настанням зими ситуація може значно погіршитися, якщо удари будуть продовжуватися. Наразі Київ покладається на свою атомну енергетику, а також на експорт з країни Європи.

Раніше Україна та Росія визнали, що припинення взаємних ударів по енергетиці та нафтопереробних заводах є у спільних інтересах.

Разом з тим, як пише видання, за словами колишнього високопоставленого чиновника Кремля, ознайомленого з переговорами, Путін навряд чи піде на таку угоду, поки війська РФ не витіснять ЗСУ з території Курської області.

"Поки [українці] топчуть землю Курську, Путін буде бити по енергетичній інфраструктурі Зеленського", — сказав він.

В свою чергу, джерела в українській владі повідомляють, що Київ буде й надалі завдавати ударів по нафтопереробних потужностях РФ, щоб тиснути на Москву під час переговорів. У Києва наразі нема важелів, щоб схилити Москву до переговорів, окрім як завдавати ударів по обʼєктах енергетики та нафтової галузі на території РФ.

Журналісти пишуть, що попередній раунд переговорів був зірваний вторгненням ЗСУ на територію Курської області і це сталося тоді, коли офіційні особи почали планувати особисту зустріч у Досі.

Катар став посередником у цих переговорах після того, як в червні був проведений Саміт миру, на який РФ не було запрошено.

У Кремлі відмовились коментувати дану ситуацію. В свою чергу в Офісі президента України на запит відповіли про декілька спроб укласти подібну угоду, але всі вони зривалися. В свою чергу четверо високопоставлених українських чиновника повідомили виданню, що восени минулого року Київ і Москва дійшли так званої "мовчазної домовленості" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного.

Тоді Росія відмовилася від завдавання ударів по українській енергетиці, на відміну від зими 2022-23 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів, від чого залежить готовність Кремля до переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін заявив, що отримав від України "секретну пропозицію".

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