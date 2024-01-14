Україна та Румунія розпочали переговори щодо угоди про безпекові гарантії – подробиці від ОП

Україна розпочала переговори ще з однією країною про безпекові гарантії.

Україна на виконання доручення Володимира Зеленського розпочала переговори з Румунією щодо угоди про безпекові гарантії для нашої країни.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника ОП Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди.

"Переговори розпочато на виконання доручення Глави Української держави Володимира Зеленського в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Як додали в ОП, Румунія стала дев’ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Сторони обговорили основні елементи майбутньої двосторонньої безпекової угоди та узгодили модальності подальших переговорів.

Нагадаємо, Єрмак назвав пункти української Формули миру, які обговорять у Давосі.

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