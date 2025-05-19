Переговори Трампа з Путіним / © Associated Press

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Україна та її європейські союзники будуть розчаровані та стривожені російською версією телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Про це заявив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

«Я думаю, що європейські лідери та Україна будуть дуже розчаровані тим, що Дональд Трамп, схоже, не чинив більшого тиску на Володимира Путіна. Вони сподівалися, що це буде той момент, коли Дональд Трамп виконає свої погрози чинити тиск на Володимира Путіна та підштовхне його до припинення вогню», — каже журналіст.

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Він зауважив, що, судячи зі слів Путіна, жодної розмови про санкції не було, а Трамп навіть заявив, що Росія виступає за мирне врегулювання кризи.

«Я думаю, що ця фраза російського президента може стривожити європейських союзників України. Вони б інтерпретували це як чергове зволікання Росії та її ухилення від вимог 30-денного припинення вогню», — розмірковує журналіст Sky News.

Беннетт каже, що, незважаючи на тривалість розмови, здається, що насправді мало що змінилося.

«Здається, це не наблизило ситуацію до мирної угоди чи хоча б до припинення вогню в Україні взагалі. Заява Путіна про те, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення домовленостей, майже збігається з тим, що Росія говорила протягом останніх двох місяців. Все, що насправді означає меморандум про майбутні мирні переговори, це те, що переговори продовжуватимуться», — пояснює журналіст.

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Нагадаємо, що ввечері 19 травня завершилися переговори Путіна і Трампа, які тривали понад дві години.

За підсумками розмови Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню.