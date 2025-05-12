Чи погодилась Росія на пропозицію про припинення вогню: Сибіга розкрив деталі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС.

Про це Сибіга написав у соцмережі X.

«У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського, провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру. Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту», — зазначив очільник МЗС України.

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Сибіга також повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям. Усі дії України демонструють конструктивний підхід. Він наголосив на сміливому рішенні президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з Путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони.

«Щоб дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша. Ось чому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим. Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля», — резюмував очільник МЗС України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський здійснив «дипломатичний гамбіт», запропонувавши російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися особисто для мирних переговорів у Стамбулі у четвер, 15 травня.

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