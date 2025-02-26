Угода про корисні копалини: коли і як її підпишуть

Підписання відбудеться в присутності президентів, після чого розпочнеться робота над імплементацією домовленостей.

Україна та США готуються до підписання попередньої угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, яка буде пов’язана з гарантіями безпеки для нашої держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, в рамках візиту українська делегація, до складу якої увійдуть представники уряду, матиме повноваження підписати попередню угоду після того, як президенти України та США досягнуть домовленостей щодо гарантій безпеки.

“У присутності президентів представник уряду України підпише цей попередній договір. Далі розпочнеться робота над імплементацією домовленостей щодо гарантій безпеки”, – зазначив Шмигаль.

Окрім того, після цього розпочнеться розробка конкретної угоди про створення спільного українсько-американського фонду для відбудови України.

Такий фонд стане важливим кроком у залученні інвестицій та розвитку інфраструктури держави.

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Нагадаємо, Шмигаль розповів про те, як потенційну угоду зі США про корисні копалини відреагували європейські партнери, і чи вплине це якось на вступ держави до Євросоюзу.

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