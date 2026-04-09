Україна та США готують нову зустріч: Зеленський розкрив, про що домовляються

Україна та США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після якого вона вирушить до Москви.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Що обговорять на зустрічі

Він уточнив, що переговорний процес триває, проте частину раніше запланованих зустрічей довелося перенести через безпекову ситуацію на Близькому Сході. Зеленський зауважив, що зараз сторони доопрацьовують текст документа. Головна увага зосереджена на тому, як фінансувати українську армію після війни та де взяти додаткові системи ППО, зокрема американські, які вже є у партнерів.

Окремим і найбільш вагомим пунктом переговорів залишається вироблення конкретного алгоритму дій міжнародної спільноти на випадок нової загрози. Володимир Зеленський підкреслив складність цього процесу. Він зазначив, що саме реакція союзників на потенційні майбутні загрози потребує детального узгодження.

Зеленський наголосив, що всі зазначені аспекти зараз перебувають у стадії активного обговорення. Ці питання є основою активних переговорів, щоб створити надійний і тривалий захист для країни.

Раніше президент заявляв, що переговори у тристоронньому форматі з Україною, США та Росією гальмуються через ситуацію на Близькому Сході.

Як не дивно, але 8 квітня у Росії заявили, що сподіваються на відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні на тлі перемирʼя в Ірані.

До слова, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, тристоронні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії наразі опинилися у глухому куті.