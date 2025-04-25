Україна та США не підпишуть угоду про корисні копалини цього тижня: у чому причина

Київ і Вашингтон погодили умови угоди про корисні копалини / © Getty Images

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Київ і Вашингтон досягли прогресу в угоді про корисні копалини, але цього тижня її не підпишуть.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко у коментарі Reuters.

З його слыв, Україна та США все ще мають питання, які потрібно вирішити перед підписанням угоди про корисні копалини. Водночас Київ працює над тим, щоб її уклали «якомога швидше».

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«Був досягнутий прогрес, і наразы наші команди працюють дуже тісно разом. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо», — утчонив Марченко.

На запитання, чи може угода бути підписана цього тижня, він відповів: «Ні, цього тижня точно ні. Однозначно ні».

Що відомо про надрову угоду України із США

Ідею про залучення США до розробки українських цінних мінералів вперше озвучив сам Зеленський восени 2024 року.

На початку лютого Трамп заявив, що хоче отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на допомогу Україні. За його словами, українська «територія має величезну цінність з погляду рідкісноземельних металів».

«Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів», — заявляв Трамп.

12 лютого, під час візиту до української столиці міністра фінансів США Скотта Бессента, Україні представили проєкт угоди про партнерство, який передбачає інвестиції в корисні копалини. Володимир Зеленський заявив, що має намір його вивчити — і не підписувати одразу.

ЗМІ повідомляли, що на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський також відмовився підписати документ, згідно з яким США отримали б 50% власності на корисні копалини, зокрема графіт, уран, титан і літій.

Зголом українські чиновники заявили, що уряд продовжує переговори щодо угоди з адміністрацією Трампа.

Видання Telegraph писало, що вимога Дональда Трампа щодо «відшкодування» 500 мільярдів доларів допомоги Україні виходить далеко за межі контролю США над корисними копалинами країни. Угода охоплює все — від портів та інфраструктури до нафти та газу та інших ресурсів.

18 квітня Україна та США підписали меморандум про надра.