Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

«Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», — заявив український президент.

Реклама

За словами Зеленського, під час розмови з Деніелом Дрісколлом було обговорено «варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії».

«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу», — наголосив він.

Президент додав, що Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів, і висловив сподівання, що усі три елементи будуть достатньо сильними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль та завершення війни.