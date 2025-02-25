Україна та США ухвалили угоду про корисні копалини: що з неї прибрали — FT

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Згідно з ним, США та Україна створять Інвестиційний фонд реконструкції.

Україна та США попередньо затвердили угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з погодженою версією угоди, фонд отримуватиме 50% доходів з природних ресурсів для реінвестування в економіку України.

Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, тож з угоди вилучили суму фонду в 500 млрд дол. потенційного доходу від експлуатації копалин, а також положення, за яким США матимуть 100% контроль над комерційним фондом. Проте в угоді все ще немає чітких гарантій безпеки. Це питання, як і розмір частки Сполучених Штатів у фонді, мають обговорювати окремо, ймовірно, під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Перед остаточним ухваленням договору його має погодити Верховна Рада України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже анонсував візит очільника України Володимира Зеленського до Білого дому для підписання угоди, яка передбачає передавання США частини доходів України від природних ресурсів.

Раніше The Economist розкрив деталі початкового варіанту угоди між США та Україною, яку Зеленський відмовився підписати через несправедливі умови. А видання Axios повідомляє, що економічна угода між США та Україною про рідкісноземельні метали містить проєкти на окупованих територіях.

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