Україна та США уклали угоду про корисні копалини: що вона передбачає

Україна та США підписали угоду про корисні копалини / © dmitrypantyuhin

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У середу 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення паритетного Інвестиційного фонду для видобутку понад 50 видів ресурсів — від літію до нафти, зберігаючи контроль України над надрами.

Як зазначають експерти, ця угода посилить довгострокову підтримку між двома країнами.

Що означає для України укладення довгоочікуваної угоди та чи стане вона кроком до завершення війни — дізнавався ТСН.ua.

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Ключові пункти угоди про надра

Видання Bloomberg зазначає, що підписана угода надасть США привілейований доступ до нових інвестиційних проєктів для розробки природних ресурсів, включаючи алюміній, графіт, нафту та природний газ.

Також, Юлія Свириденко назвала ключові пункти угоди:

Україна зберігає повний контроль над своїми ресурсами — надра та видобуток залишаються під державним управлінням;

фонд створюється на паритетних засадах (50/50) з США, без домінування однієї сторони. Держвласність (Укрнафта, Енергоатом тощо) не змінюється, приватизація не передбачена;

угода не накладає на Україну боргових зобов’язань перед США та не впливає на євроінтеграційний курс;

фонд формуватиметься виключно з доходів від нових ліцензій на нафту, газ та критичні матеріали. Для його роботи потрібні лише ратифікація угоди та невеликі зміни до Бюджетного кодексу;

США через DFC допоможуть залучати інвестиції та технології, а доходи Фонду не оподатковуватимуться.

За даними видання «Європейська правда», нова 12-сторінкова угода між Україною та США (замість попередніх 90) визначає загальні принципи співпраці у видобутку корисних копалин, військовій допомозі та інвестиціях.

Такі деталі, як, наприклад, управління фондом, мають бути зафіксовані у майбутній «технічній угоді».

Угода окреслює чіткий перелік корисних копалин, видобуток яких вона регулюватиме. Регулювання поширюється на понад 50 видів корисних копалин — від літію та рідкісноземельних металів до нафти та газу, але стосується виключно нових родовищ, ліцензії на які будуть видані після набуття угодою чинності.

Згодом Свириденко повідомила, що документ буде ратифікований якнайшвидше.

Куди йтимуть доходи від видобутку

Також Юлія Свириденко наголосила, що доходи від видобутку корисних копалин інвестуватимуться в нові українські проєкти.

«Доходи від видобутку будуть повертатися в фонд і протягом наступних 10 років реінвестиція буде відбуватися в Україну. Жодна зі сторін не буде претендувати на розподіл дивідендів», — сказала вона в етері телемарафону.

Зокрема, Свириденко зауважила, що перелік інвестиційних проєктів буде обговорюватися з партнерами додатково.

Реакція Трампа щодо укладеної угоди про надра

В етері телеканалу NewsNation американський президент Дональд Трамп заявив, що нова угода про корисні копалини принесе США вигоду, яка «теоретично набагато перевищує» $350 млрд — суму, яку, на його думку, адміністрація Байдена надала Україні у вигляді фінансової та військової допомоги.

«Ми уклали угоду, в межах якої наші гроші в безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи», — сказав Трамп.

Сигнали для Путіна

Державний секретар США Марко Рубіо коментуючи укладення угоди про корисні копалини, зазначив, що це є важливим кроком до завершення війни в Україні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент охарактеризував підписаний з Україною договір про створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції як «історичну угоду про економічне партнерство».

Також він заявив, що український президент Володимир Зеленський отримав від Дональда Трампа не просто угоди про надра, а й справжній «роял-флеш» у мирних перемовинах з Путіним.

На думку експертів Інституту вивчення війни, ця угода посилює сигнал Росії про те, що адміністрація Трампа прагне довгострокового миру та процвітання України.

Президент США передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні», — йдеться в заяві американського міністра.

Він також підкреслив, що жодні структури чи особи, пов’язані з фінансуванням російської військової машини, не отримають доступу до вигод від відновлення України.

Своєю чергою, політолог Ігор Чаленко наголосив, що з боку США та ЄС є синхронні сигнали щодо посилення санкцій проти РФ. Він зауважив, що це зміна риторики партнерів, яку слід фіксувати.

На думку Чаленка, Путіну таким чином дають певне вікно можливостей, аби вийти з цієї ситуації зі збереженням обличчя до 9 травня.

«Якщо цього не буде, тоді зміна позиції цілком можлива з боку США. Еволюційно, я підкреслюю. Радикальних змін точно не варто очікувати», — завершив Чаленко.

Чому угода про корисні копалини є важливою для України

Видання Bloomberg зауважує, що Україна повернула прихильність президента США Дональда Трампа, підписавши угоду про корисні копалини.

Після провалу лютневого візиту до Вашингтона, коли Володимир Зеленський покинув столицю США без домовленостей після конфлікту в Овальному кабінеті, нова угода символізує відновлення довіри Трампа до Києва.

Британське видання The Times зазначає, що надання доступу США до українських надр може стати поштовхом до відновлення військової допомоги Києву.

Журналісти зауважують, що підписання 30 квітня «довгоочікуваної угоди» між Україною та США, зміцнило довіру Києва до довгострокової підтримки Вашингтона і одночасно обмежило можливість Дональда Трампа тиснути на Україну щодо поступок у переговорах із Росією.

«Трамп побоюється брати на себе відповідальність, якщо Росія знищить Україну після припинення підтримки. Це може повторити ситуацію з ганебним виведенням військ США з Афганістану», — зазначають джерела.

Як зазначає The Times, угода не надає Україні чітких гарантій безпеки, на які розраховував Володимир Зеленський, але в Києві сподіваються, що Трамп схвалить нові поставки озброєнь — хоча б для захисту американських інвестицій у критичні сектори, такі як енергетика.

Нагадаємо, підписання рамкової угоди про корисні копалини між Україною та США останньої миті опинилося під загрозою.

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