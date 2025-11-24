- Дата публікації
Україна та США випустили спільну заяву за підсумками переговорів у Женеві
Сторони заявили, що домовленості мусять повністю відповідати суверенітету України.
На зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
У заяві наголошується, що переговори пройшли у конструктивній атмосфері та були зосередженими й взаємно поважними.
«Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними», — йдеться у повідомленні.
Також зазначено, що під час обговорень вдалося досягти суттєвого прогресу в узгодженні позицій і визначенні чітких подальших кроків.
«Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру», — зазначається в тексті.
Українська делегація під час зустрічі ще раз подякувала США й особисто президенту Дональду Трампу «за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів».
Сторони домовилися продовжити роботу над пропозиціями протягом найближчих днів, а також підтримувати тісний контакт із європейськими партнерами.
Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Женеві заявили, що досягли прогресу у досягненні можливої угоди щодо запропонованого Вашингтоном мирного плану.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.