Андрій Сибіга / © Getty Images

Україна та Сирія досягли домовленості про відновлення роботи дипломатичних представництв у Києві та Дамаску вже найближчим часом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X після переговорів із сирійським колегою Асаадом Хассаном аль-Шайбані.

«Ми домовилися про відновлення роботи посольств у Києві та Дамаску найближчим часом — це важливий крок у зміцненні нашого партнерства», — наголосив глава українського МЗС.

За його словами, активізація політичного діалогу вже дає конкретні результати і в економічній площині. Після підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин обсяги двосторонньої торгівлі зросли у дев’ять разів.

«І ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення», — підкреслив Сибіга.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили безпекові ініціативи, а також розвиток торговельних і морських маршрутів, які можуть посилити економічну взаємодію між країнами.

Окрему увагу приділили продовольчій безпеці. Україна підтвердила готовність долучитися до підтримки регіону, зокрема через реалізацію ініціативи «Зерно з України».

Таким чином, Київ і Дамаск переходять від політичних домовленостей до практичної реалізації співпраці, зокрема у дипломатичній, економічній та гуманітарній сферах.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін зустрівся у Москві з чинним президентом Сирії, якого в Кремлі називали ватажком терористів.