ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Україна та Сирія відновлять роботу посольств

Активізація політичного діалогу вже дає конкретні результати і в економічній площині.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Україна та Сирія досягли домовленості про відновлення роботи дипломатичних представництв у Києві та Дамаску вже найближчим часом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X після переговорів із сирійським колегою Асаадом Хассаном аль-Шайбані.

«Ми домовилися про відновлення роботи посольств у Києві та Дамаску найближчим часом — це важливий крок у зміцненні нашого партнерства», — наголосив глава українського МЗС.

За його словами, активізація політичного діалогу вже дає конкретні результати і в економічній площині. Після підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин обсяги двосторонньої торгівлі зросли у дев’ять разів.

«І ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення», — підкреслив Сибіга.

Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили безпекові ініціативи, а також розвиток торговельних і морських маршрутів, які можуть посилити економічну взаємодію між країнами.

Окрему увагу приділили продовольчій безпеці. Україна підтвердила готовність долучитися до підтримки регіону, зокрема через реалізацію ініціативи «Зерно з України».

Таким чином, Київ і Дамаск переходять від політичних домовленостей до практичної реалізації співпраці, зокрема у дипломатичній, економічній та гуманітарній сферах.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін зустрівся у Москві з чинним президентом Сирії, якого в Кремлі називали ватажком терористів.

Дата публікації
238
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie