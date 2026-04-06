Україна та Сирія відновлять роботу посольств
Активізація політичного діалогу вже дає конкретні результати і в економічній площині.
Україна та Сирія досягли домовленості про відновлення роботи дипломатичних представництв у Києві та Дамаску вже найближчим часом.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X після переговорів із сирійським колегою Асаадом Хассаном аль-Шайбані.
«Ми домовилися про відновлення роботи посольств у Києві та Дамаску найближчим часом — це важливий крок у зміцненні нашого партнерства», — наголосив глава українського МЗС.
За його словами, активізація політичного діалогу вже дає конкретні результати і в економічній площині. Після підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин обсяги двосторонньої торгівлі зросли у дев’ять разів.
«І ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення», — підкреслив Сибіга.
Окрім цього, під час зустрічі сторони обговорили безпекові ініціативи, а також розвиток торговельних і морських маршрутів, які можуть посилити економічну взаємодію між країнами.
Окрему увагу приділили продовольчій безпеці. Україна підтвердила готовність долучитися до підтримки регіону, зокрема через реалізацію ініціативи «Зерно з України».
Таким чином, Київ і Дамаск переходять від політичних домовленостей до практичної реалізації співпраці, зокрема у дипломатичній, економічній та гуманітарній сферах.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.
Ми раніше інформували, що диктатор Путін зустрівся у Москві з чинним президентом Сирії, якого в Кремлі називали ватажком терористів.