Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Деякі з пропозицій США задля досягнення миру у війні Росії проти України виявилися неприйнятними для європейських країн і Києва. Це призвело до розбіжностей між сторонами.

Про це повідомляє Reuters.

Лондонська зустріч 23 квітня є продовженням подібної сесії, що відбулася минулого тижня в Парижі, де американські, українські та європейські представники обговорювали шляхи досягнення миру.

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За словами європейських дипломатів, метою минулотижневої зустрічі було формування спільної позиції представниками США, України та Європи шляхом спроби наблизити Вашингтон до європейського та українського поглядів.

Однак кілька джерел повідомили, що деякі з пропозицій США виявилися неприйнятними для європейських країн та України, що призвело до розбіжностей між сторонами.

Державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня заявив, що запропонована ним та посланцем президента США Стівом Віткоффом у Парижі рамкова угода була позитивно сприйнята. Але джерела повідомили, що серед американських пропозицій було визнання незаконної анексії Криму Росією — крок, який є неприйнятним для Європи та України.

Окрім Криму, залишаються й інші суттєві розбіжності. Серед них — прагнення Москви домогтися зняття санкцій Євросоюзу ще до завершення переговорів. Європа цьому рішуче опирається, зазначають дипломати.

Нагадаємо, 22 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не визнає юридично окупацію Криму, адже це суперечить Конституції. Заява глави держави пролунала на тлі інформації в західних ЗМІ про те, що США можуть офіційно визнати Крим територією РФ.

Після цього стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо скасував свою участь у перемовинах у Лондоні 23 квітня. За даними CNN, причиною стало саме те, що Київ відкидає ключовий пункт пропозиції Вашингтона щодо припинення війни.