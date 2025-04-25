Перемовини / © УНІАН

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Цього тижня Україна та європейські союзники представили зустрічні пропозиції до американського плану, відкинувши низку ініціатив Вашингтона, зокрема визнання російської окупації частини території.

Про це повідомило видання Reuters.

«Набір пропозицій з переговорів між американськими, європейськими та українськими офіційними особами в Парижі 17 квітня та в Лондоні 23 квітня розкрив внутрішню роботу човникової дипломатії, яка триває, коли президент США Дональд Трамп прагне швидкого припинення війни. Основні розбіжності в двох текстах стосуються послідовності вирішення територіальних питань, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки та чисельності української армії», — йдеться в повідомленні.

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Перемовини між представниками США, ЄС та України відбулися 17 квітня в Парижі та 23 квітня в Лондоні. Американська сторона, згідно з текстом пропозицій, наполягала на де-юре визнанні США контролю Росії над Кримом та де-факто — окупації частини півдня і сходу України. Однак Київ і Європа відмовилися обговорювати територіальні поступки до перемир’я, не згадуючи в документі визнання російського контролю над будь-якою територією України.

Ключові розбіжності:

Безпека: США запропонували невизначені «гарантії» без вступу України до НАТО. У відповідь ЄС і Україна вимагали чітких оборонних зобов’язань «схожих на статтю 5» НАТО, без обмежень на розміщення військ союзників.

Санкції: Вашингтон пропонував зняти всі обмеження проти Росії, тоді як Київ і ЄС наполягають на поступовому їх скасуванні лише після стабільного миру — з можливістю повернення.

Компенсації: Україна хоче відшкодування збитків через заморожені активи РФ, тоді як у американському документі джерело фінансування не вказано.

Нагадаємо, Рубіо повідомив Сікорському, чи дійсно від України вимагали відмовитися від Криму.