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Україна та ЄС відкинули низку пропозиції США щодо миру з Росією — Reuters
Які умови миру з Росією пропонували США та чому Україна з ЄС їх не прийняли? Про що йдеться в документах.
Цього тижня Україна та європейські союзники представили зустрічні пропозиції до американського плану, відкинувши низку ініціатив Вашингтона, зокрема визнання російської окупації частини території.
Про це повідомило видання Reuters.
«Набір пропозицій з переговорів між американськими, європейськими та українськими офіційними особами в Парижі 17 квітня та в Лондоні 23 квітня розкрив внутрішню роботу човникової дипломатії, яка триває, коли президент США Дональд Трамп прагне швидкого припинення війни. Основні розбіжності в двох текстах стосуються послідовності вирішення територіальних питань, зняття санкцій з Росії, гарантій безпеки та чисельності української армії», — йдеться в повідомленні.
Перемовини між представниками США, ЄС та України відбулися 17 квітня в Парижі та 23 квітня в Лондоні. Американська сторона, згідно з текстом пропозицій, наполягала на де-юре визнанні США контролю Росії над Кримом та де-факто — окупації частини півдня і сходу України. Однак Київ і Європа відмовилися обговорювати територіальні поступки до перемир’я, не згадуючи в документі визнання російського контролю над будь-якою територією України.
Ключові розбіжності:
Безпека: США запропонували невизначені «гарантії» без вступу України до НАТО. У відповідь ЄС і Україна вимагали чітких оборонних зобов’язань «схожих на статтю 5» НАТО, без обмежень на розміщення військ союзників.
Санкції: Вашингтон пропонував зняти всі обмеження проти Росії, тоді як Київ і ЄС наполягають на поступовому їх скасуванні лише після стабільного миру — з можливістю повернення.
Компенсації: Україна хоче відшкодування збитків через заморожені активи РФ, тоді як у американському документі джерело фінансування не вказано.
Нагадаємо, Рубіо повідомив Сікорському, чи дійсно від України вимагали відмовитися від Криму.