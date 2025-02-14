Україна та Європа мають брати участь у переговорах: президент Чехії про завершення війни

Петр Павел висловив свою позицію під час зустрічі у Мюнхені зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Досягнення справедливого миру в Україні можливе лише в тому разі, якщо Київ та Європа будуть повноправними учасниками переговорного процесу.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел у соцмережі X.

Чеський лідер повідомив, що висловив свою позицію під час зустрічі зі спецпредставником президента США по Україні та РФ Кітом Келлогом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Тема розмови не могла бути іншою – шлях до справедливого миру в Україні та майбутнє трансатлантичного партнерства. З Кітом Келлогом ми говорили насамперед про передумови справедливого миру для України. Важливо, щоб Україна та Європа були повноправними сторонами переговорів", – написав Павел.

Він додав, що Україна має приєднатися до переговорів з позиції сили і домогтися гарантій, які "запобігають будь-якій майбутній російській агресії".

Нагадаємо, на думку президента Литви, Кремль диктуватиме свої умови, поки почуватиметься сильніше за столом переговорів. Вихід у такій ситуації єдиний – забезпечити Києву позицію сили.

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