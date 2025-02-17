"Україна та Європа візьмуть участь у реальних мирних переговорах": Рубіо про мету зустрічі у Саудівській Аравії

Державний секретар США Марко Рубіо в неділю заявив, що Україна та Європа братимуть участь у будь-яких реальних переговорах щодо припинення війни Москви. Він вважає, що переговори США з Росією цього тижня є шансом побачити, наскільки серйозно налаштований президент Росії.

Про це пише Reuters.

США оцінюють мотиви Путіна

Головний дипломат Америки применшив стурбованість європейців тим, що їх виключать із початкових переговорів між Росією та США, які мають відбутися у Саудівській Аравії найближчими днями. В інтерв'ю CBS Рубіо сказав, що переговорний процес ще не розпочався всерйоз, і якщо переговори просунуться, то українців та інших європейців буде залучено до переговорів.

Раніше стало відомо, що американська влада передала європейським чиновникам анкету, в якій, серед іншого, питалося, скільки військовослужбовців вони могли б виділити для забезпечення мирної угоди між Україною та Росією.

"Президент Трамп розмовляв з Володимиром Путіним минулого тижня, і останній висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив бажання покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб це було міцно та захищало суверенітет України. Тепер, очевидно, за цим мають бути дії, тому наступні кілька тижнів і днів покажуть, серйозно це чи ні. Зрештою, один телефонний дзвінок не встановлює мир", — каже Рубіо.

За даними Fox News, спецпредставник США Близького Сходу Стів Віткофф і радник з національної безпеки Майк Вальц мали вирушити до Саудівської Аравії в неділю ввечері. Рубіо зазначив, що він у будь-якому разі мав бути в Саудівській Аравії через раніше організовану офіційну поїздку. Склад російської делегації поки що невизначений.

Заплановані переговори в Саудівській Аравії співпали зі спробою США укласти угоду з Києвом щодо природних ресурсів в Україні для інвестицій США. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC засумнівався, що корисні копалини в районах, що наразі контролюються Росією, будуть передані Путіну.

Трамп, який у середу провів телефонну розмову з Путіним, заявив, що російський лідер хоче миру. На його думку, Путін не захоче намагатися взяти під контроль усю Україну.

"Це створило б для мене велику проблему, бо цього просто не можна допустити. Я думаю, він хоче покласти цьому кінець", — заявив Трамп журналістам у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.

Трамп додав, що Зеленський візьме участь у переговорах щодо припинення конфлікту.

Рубіо та Віткофф відкинули побоювання, що Україна та інші європейські лідери не матимуть місця на мирних переговорах, попри те, що спецпредставник Трампа з питань Росії та України Кіт Келлогг висловив це припущення на Мюнхенській конференції з безпеки.

В інтерв'ю Fox News Віткофф зазначив, що останніми днями на конференції українські офіційні особи зустрічалися з кількома офіційними особами США, а Трамп розмовляв із Зеленським минулого тижня.

У свою чергу, Рубіо, наголосив, що українців та інших європейців буде включено до будь-яких значних переговорів.

"Зрештою, все дійде до певної точки — якщо це будуть справжні переговори, а ми поки що до цього не дійшли, — але якщо це станеться, доведеться втручатися Україні, тому що саме вона зазнала вторгнення, і доведеться втручатися європейцям, бо мають санкції проти Путіна і Росії", — сказав Рубіо.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню, а прагне повного завершення війни в Україні.

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