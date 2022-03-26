Україна та її народ бореться за те, щоб врятувати свою країну - Байден

Україна та її народ бореться за те, щоб врятувати свою країну - Байден

Росія хоче домінувати над свободою.

Президент США Джо Байден наголосив, що США підтримують Україну в боротьбі з російським агресором.

Про це він сказав 26 березня під час свого звернення у Польщі.

"Україна та її народ зараз бореться за те, щоб врятувати свою країну. Вони хоробро боряться за демократичні принципи, верховенство права, за справедливі та вільні вибори, свободу слова, право на віросповідання, свободу преси. Це - основні елементи вільного суспільства. Проте є такі амбіції, які хочуть домінувати на свободою. Я хочу сказати народу України - ми з вами. Сьогодні у Києві та Харкові триває боротьба. Така ж була в Угорщині в 1956 році, потім у Польщі та Чехословаччині. Багато танків, які намагались зламати боротьбу за демократію", - сказав Байден.

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