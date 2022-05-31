Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації - Байден

Президент США Джо Байден під час День пам'яті в Америці нагадав про вторгнення Росії до України.
У цей день вшановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, у яких США брали участь.
Про це передає Укрінформ.
«У цей момент, коли Росія знову веде агресивну війну, аби знищити свободу й демократію, саму культуру і самобутність сусідньої України, так ясно видно все, що поставлено на карту, - свобода ніколи не була вільною, демократія завжди потребувала захисників, - сказав Байден.
За словами американського президента, у «вічній боротьбі за демократію і свободу, Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації».
Глава американської нації додав, що «їхня боротьба - це частина більш масштабної боротьби, яка об'єднує всіх людей».
Це боротьба «між демократією і автократією, між свободою і репресіями, між апетитами та амбіціями тих небагатьох, котрі вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох», зазначив Байден.
Про боротьбу за основні демократичні принципи, за верховенство закону, вільні й чесні вибори, свободу слова, зібрань, віросповідань, преси – «принципи, які необхідні для вільного суспільства», додав господар Білого дому.
Міністр оборони США Ллойд Остін також відзначив «силу громадян і солдатів» демократичної України, які «кинули виклик тиранії, жорстокості та гнобленню».
День пам’яті у США відзначається в останній понеділок травня. У цей день ушановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, у яких США брали участь.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакета підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.
Читайте також:
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Фактично небо буде повністю закрите від ракет РФ: новий пакет допомоги США передбачає передавання Україні ЗРК Patriot