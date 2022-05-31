Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації - Байден

Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації - Байден

Президент США Джо Байден під час День пам'яті в Америці нагадав про вторгнення Росії до України.

У цей день вшановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, у яких США брали участь.

Про це передає Укрінформ.

«У цей момент, коли Росія знову веде агресивну війну, аби знищити свободу й демократію, саму культуру і самобутність сусідньої України, так ясно видно все, що поставлено на карту, - свобода ніколи не була вільною, демократія завжди потребувала захисників, - сказав Байден.

За словами американського президента, у «вічній боротьбі за демократію і свободу, Україна та її народ перебувають на передовій, борючись за порятунок своєї нації».

Глава американської нації додав, що «їхня боротьба - це частина більш масштабної боротьби, яка об'єднує всіх людей».

Це боротьба «між демократією і автократією, між свободою і репресіями, між апетитами та амбіціями тих небагатьох, котрі вічно прагнуть домінувати над життям і свободами багатьох», зазначив Байден.

Про боротьбу за основні демократичні принципи, за верховенство закону, вільні й чесні вибори, свободу слова, зібрань, віросповідань, преси – «принципи, які необхідні для вільного суспільства», додав господар Білого дому.

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Міністр оборони США Ллойд Остін також відзначив «силу громадян і солдатів» демократичної України, які «кинули виклик тиранії, жорстокості та гнобленню».

День пам’яті у США відзначається в останній понеділок травня. У цей день ушановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули в усіх війнах і збройних конфліктах, у яких США брали участь.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакета підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

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