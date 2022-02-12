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"Україна та її партнери готові до рішучих дій": про що говорили Кулеба та Блінкен

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"Україна та її партнери готові до рішучих дій": про що говорили Кулеба та Блінкен

Associated Press

США нададуть Україні посилену економічну підтримку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку", - йдеться у повідомленні.

"РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - резюмував Кулеба.

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