"Україна та її партнери готові до рішучих дій": про що говорили Кулеба та Блінкен

"Україна та її партнери готові до рішучих дій": про що говорили Кулеба та Блінкен

США нададуть Україні посилену економічну підтримку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.

Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

"Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку", - йдеться у повідомленні.

"РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - резюмував Кулеба.

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