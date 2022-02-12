"Україна та її партнери готові до рішучих дій": про що говорили Кулеба та Блінкен

США нададуть Україні посилену економічну підтримку.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.
Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022
"Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку", - йдеться у повідомленні.
"РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - резюмував Кулеба.
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