ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
865
Час на прочитання
1 хв

Україна та Захід готові зробити Путіну спільну "пропозицію": з чим поїде до диктатора Віткофф

Пропозиція містить 22 пункти, зокрема про припинення вогню та позицію США щодо вступу України до НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Стів Віткофф та Володимр Путін

Спецпредставник Трампа повезе Путіну спільну пропозицію Заходу щодо закінчення війни проти України / © Associated Press

Команди перемовників з США, європейських країн та України розробили для Росії пропозицію мирного врегулювання війни проти України.

Про це пише NBC News з посиланням на анонімного західного посадовця.

Так званий «документ про умови» містить 22 пропозиції, зокрема припинення вогню на 30 днів. При цьому співрозмовник видання зауважив, що пропозиція відповідає одній з головних вимог Путіна про те, що Сполучені Штати не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

«Якщо Путін хоче виходу, ось його вихід», — прокоментував зміст документа чиновник.

Очікується, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представить розроблені пропозиції кремлівському диктатору.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що від 12 травня має початись 30-денне повне припинення вогню. На всіх ділянках війни має запрацювати режим всеосяжного перемир’я на один місяць.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie