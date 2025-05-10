Україна та Захід готові зробити Путіну спільну "пропозицію": з чим поїде до диктатора Віткофф

Спецпредставник Трампа повезе Путіну спільну пропозицію Заходу щодо закінчення війни проти України / © Associated Press

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Команди перемовників з США, європейських країн та України розробили для Росії пропозицію мирного врегулювання війни проти України.

Про це пише NBC News з посиланням на анонімного західного посадовця.

Так званий «документ про умови» містить 22 пропозиції, зокрема припинення вогню на 30 днів. При цьому співрозмовник видання зауважив, що пропозиція відповідає одній з головних вимог Путіна про те, що Сполучені Штати не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

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«Якщо Путін хоче виходу, ось його вихід», — прокоментував зміст документа чиновник.

Очікується, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представить розроблені пропозиції кремлівському диктатору.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що від 12 травня має початись 30-денне повне припинення вогню. На всіх ділянках війни має запрацювати режим всеосяжного перемир’я на один місяць.