- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 865
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна та Захід готові зробити Путіну спільну "пропозицію": з чим поїде до диктатора Віткофф
Пропозиція містить 22 пункти, зокрема про припинення вогню та позицію США щодо вступу України до НАТО.
Команди перемовників з США, європейських країн та України розробили для Росії пропозицію мирного врегулювання війни проти України.
Про це пише NBC News з посиланням на анонімного західного посадовця.
Так званий «документ про умови» містить 22 пропозиції, зокрема припинення вогню на 30 днів. При цьому співрозмовник видання зауважив, що пропозиція відповідає одній з головних вимог Путіна про те, що Сполучені Штати не підтримуватимуть вступ України до НАТО.
«Якщо Путін хоче виходу, ось його вихід», — прокоментував зміст документа чиновник.
Очікується, що спецпредставник президента США Стів Віткофф представить розроблені пропозиції кремлівському диктатору.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що від 12 травня має початись 30-денне повне припинення вогню. На всіх ділянках війни має запрацювати режим всеосяжного перемир’я на один місяць.