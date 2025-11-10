Через обстріли енергосистеми Україна ініціює термінове засідання Ради МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії / © Associated Press

Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням терміново скликати Раду керівників для розробки механізмів захисту критичної інфраструктури від можливих атак Росії.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

«Після останнього обстрілу аварійно-відновлювальні роботи тривають 24/7. Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 — балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для завдавання ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми», — йдеться у повідомленні.

У більшості регіонів України зараз застосовуються погодинні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на Полтавщині та Харківщині через дефіцит передавання електроенергії.

Окрім того, графіки обмежень діють також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській і Київській областях, а також у Києві. Міненерго регулярно переглядає графіки, намагаючись їх оптимізувати, проте це неможливо без економного споживання електроенергії. Бізнесу радять активно використовувати імпорт електроенергії, щоб мінімізувати обмеження.

Окремо заступник міністра Микола Колісник зазначив, що російські удари по підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, змушують атомні станції тимчасово знижувати виробництво, щоб уникнути аварійних ситуацій і каскадних відключень.

