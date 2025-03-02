"Україна три роки в стані війни": Кір Стармер не бачить підстав для критики Зеленського

В умовах тривалої війни в Україні Кір Стармер заявив про свою повну підтримку Володимиру Зеленському, підкресливши важливість його дій для захисту держави.

Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського ефективним лідером і не бачить підстав для критики.

Про це він сказав у етері BBC.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відповідаючи на питання журналістів про те, чи зробив президент України Володимир Зеленський щось погане в останні дні, зазначив, що не вважає дії президента України негативними або неправомірними, підкресливши, що в умовах, коли Україна вже три роки перебуває в стані війни, його рішення можна зрозуміти.

Стармер також підтвердив свою повну довіру до Зеленського, зауваживши, що той робить все можливе для захисту своєї країни. Крім того, премʼєр-міністр підкреслив, що він також довіряє президенту США Дональду Трампу, відзначивши важливість міжнародної співпраці для досягнення миру та стабільності в регіоні.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що в нього тривають "серйозні" переговори з очільником Кремля Путіним про закінчення війни.

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