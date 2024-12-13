Україна у 2025 році витратить на оборону в 10 разів більше, ніж країни НАТО - Рютте

У 2025 році Україна витратить на оборону близько чверті ВВП - це в десять разів більше, ніж у середньому європейські союзники по НАТО, яким варто збільшити військові бюджети.

Про це у Брюсселі під час програмної промови під назвою "Щоб запобігти війні, ми маємо витрачати більше" перед аудиторією аналітичного центру Carnegie Europe заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, - пише Укрінформ.

"Просто зараз, коли ми говоримо, Україна виділяє близько чверті власного ВВП на оборону наступного року, що більш ніж у 10 разів перевищує витрати європейських союзників по НАТО. Це – жорстке нагадування про те, що свобода не приходить безкоштовно. Якщо ми не будемо витрачати разом зараз, щоб запобігти війні, ми будемо платити набагато, набагато, набагато вищу ціну пізніше за участь у бойових діях. Не мільярди, але трильйони євро. І це якщо ми візьмемо верх, якщо ми переможемо…", - заявив керівник Альянсу.

Він зауважив, що союзники сьогодні дійсно витрачають на оборону більше, ніж десятиліття тому, але ці витрати все ще є нижчими ніж ті, що були за часів "холодної війни". Хоча загрози для свободи та безпеки європейських демократій зараз є не меншими, якщо не більшими.

У період "холодної війни" європейські уряди витрачали понад 3% ВВП на оборону, і з такою ментальністю змогли її виграти. Видатки знизилися після падіння "залізної завіси", оскільки світ став безпечнішим. Але, за словами Рютте, світ таким більше не є.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що десятиліття тому союзники погодилися підвищити інвестиції в оборону до рівня 2% від ВВП. У 2023 році цей показник був прийнятий як мінімальний обсяг оборонних видатків. Але наразі потреби безпеки вимагають від союзників витрачати на оборону набагато більше 2% ВВП.

"Більші витрати на оборону означають менші витрати на інші пріоритети. Але лише трошки менші. В середньому, європейські країни легко витрачають до чверті своїх національних надходжень на пенсії, на охорону здоров’я та на систему соціального захисту. Нам потрібна лише невелика частина цих грошей, щоб значно посилити нашу оборону, та зберегти наш спосіб життя", - зазначив Рютте.

Він визнав, що пріоритети в обороні вимагають політичного лідерства. Такі рішення можуть бути жорсткими та ризикованими у короткий час. Але вони є абсолютно необхідними у довгостроковій перспективі.

"Деякі люди можуть говорити вам зворотне. Вони думають, що потужна оборона не є шляхом до миру. Вони не праві. Тому що без оборони не буває тривалої безпеки. Без безпеки не буде свободи для наших дітей та онуків. Не буде шкіл, лікарень, не буде бізнесу. Не буде нічого. Ті, хто пережили Другу світову війну, знають це. І наші українські друзі живуть цим кожного дня" - сказав керівник НАТО.

Рютте згадав свою поїздку до Харкова, де бачив багато повністю зруйнованих будинків: «Я стояв посеред руїн, де колись були домівки. Де жили родини. Я бачив школи, які пішли у підземелля, на станції метро. Це було дуже зворушливо – бачити дітей, настільки відданих навчанню, і вчителів, настільки відданих викладацькій роботі, попри те, що їхні життя були повністю розірвані. Я відвідував поранених у шпиталях, солдатів із втраченими кінцівками. Війна жорстока і потворна. І вона дуже коштовна в економічному вимірі».

Очільник Альянсу звернувся до народів європейських країн із проханням вимагати від власних урядів збільшення оборонних бюджетів та наголосив, що такі дії є невідкладними.

"Для того, щоб захистити нашу свободу, наш добробут та наш спосіб життя, вашим політикам потрібно слухати ваші голоси. Скажіть їм, що ви погодитеся на невелику пожертву сьогодні, щоб ми могли залишатися у безпеці завтра. Скажіть, що їм потрібно витрачати більше на оборону, щоб ми могли продовжувати жити у мирі. Скажіть їм, що безпека має більше значення за будь-що", - сказав генеральний секретар НАТО.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду. Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки.

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